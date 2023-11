1 z 5

Bluza z uszami Klary Lewandowskiej

Klara Lewandowska to nowa kreatorka trendów mody dziecięcej! Jej tata właśnie pochwalił się w internecie najnowszym zdjęciem z córką, co wywołało niemałe zainteresowanie... wśród młodych mam. Jednak tym razem nie chodzi o to, jak Robert Lewandowski uroczo wygląda na spacerze z Klarą. Choć przyznajemy, że to słodki obrazek! ;) Mamy zaczęły dopytywać o bluzę, którą ma na sobie córeczka Ani i Roberta. Chodzi o model z kapturem, który został ozdobiony długimi uszami.

Fanki oszalały na punkcie tej bluzy! A my sprawdziliśmy markę i cenę. Nie jest droga!

