Makijażowe trendy na lato! Co będzie modne, jakich kosmetyków warto używać? Oto kolejna odsłona naszego cyklu z blogerkami urodowymi! Tym razem przedstawiamy Wam blogerkę Lucy Seremak z popularnego bloga insider-online, która opowiedziała nam o swoich inspiracjach i zdradziła, co tego lata znajdzie się w jej kosmetyczce! Poza Lucy, jeszcze Olfaktoria, Patrycja Tyszka, Agata Ma Nosa i kilka innych blogerek pokazało nam swoje makijażowe "must have" na najbliższy sezon. Podsumowanie naszego cyklu znajdziecie w numerze "Party", który ukaże się 20 czerwca. Więcej o inspiracjach Lucy Seremak z bloga insider-online znajdziecie pod TYM linkiem.

Reklama

Makijażowe trendy na lato! Jakie kosmetyki poleca Lucy z insider-online?

Pierwsze promienie wiosennego słońca sprawiają, że na dno szuflady chowam ciężkie kryjące podkłady. Zastępuję je lekko koloryzującym balsamem nawilżającym by pokazać promienną cerę i piegi. Zanim jednak słońce nada cerze naturalnego blasku, pomagam sobie kosmetykami. Podstawa to olejek brązujący i rozświetlacz.

Zobacz także

Rozświetlacz nakładam przed nałożeniem kremu koloryzującego, by nadać skórze naturalnego blasku. To sztuczka, której nauczył mnie makijażysta Bobbi Brown - Eduardo Ferreira. Następnie delikatnie podkreślam kości policzkowe bronzerem i różem. Tego samego różu używam do zarysowania dolnej linii rzęs. W ten sposób spojrzenie staje się świeższe i młodsze. Górną powiekę podkreślam cieniem w beżowo-różowym kolorze i rysuję kreskę złocisto-czekoladowym eyelinerem. Na koniec maluję usta pomadką nude.

Kosmetyki:

1. Cienie Marc Jacobs – moja ulubiona paleta cieni. Uwielbiam je za mocne napigmentowanie i trwałość.

2. Bobbi Brown Tinted Moisturizer – wyrównuje koloryt i pielęgnuje skórę.

3. Rozświetlacz Burberry – idealnie rozświetla skórę. Używam go również do podkreślenia łuków brwiowych i łuku kupidyna. To mój absolutny hit!

4. Bronzer Too Faced – idealny do stopniowania intensywności makijażu. Można nim delikatnie opalić twarz lub mocno podkreślić kości policzkowe.

5. Korektor Sephora – używam go do zatuszowania cieni pod oczami i zaczerwienionego nosa.

6. Szminka Catrice w ulubionym kolorze nude.

7. Bielenda Argan Bronzer – olejek stopniowo nadaje cerze złocisty odcień i pięknie pachnie.

8. Perfumy Balmain Extatic – nieustannie jest to mój ulubiony zapach. Z jednej strony słodki, ale też mocy i ciężki. Doskonale odzwierciedla zawiłość kobiecej osobowości.

9. Kredka do brwi Make Up For Ever – lubię ją za precyzyjny aplikator, szczoteczkę do układania brwi I sztyft rozświetlający.

10. Eyeliner Bobbi Brown – ma niebanalny ciemnoczekoladowy kolor z delikatną złotą poświatą i długo trzyma się na powiece

11. Róż Annabelle Minerals – delikatny i jednocześnie mocno napigmentowany. Idealny na cieplejsze dni, ponieważ nie obciąża skóry.

Kosmetyki Lucy Seremak z bloga insider-online

Reklama

Lucy Seremak z bloga insider-online