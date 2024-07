Oto kolejna odsłona naszego cyklu z blogerkami urodowymi! Jakie są makijażowe trendy na lato? Co będzie modne, jakich kosmetyków warto używać? Tym razem polecać kosmetyki będzie Olfaktoria, która opowie nam o swoich inspiracjach i pokaże zawartość kosmetyczki. Poza Olfaktorią, jeszcze m.in. Patrycja Tyszka i Agata Ma Nosa pokazały nam swoje makijażowe "must have" na najbliższy sezon, ale jeszcze inne blogerki podzielą się z nami swoimi inspiracjami i kosmetykami na lato, a podsumowanie naszego cyklu znajdziecie w numerze "Party", który ukaże się 20 czerwca. Więcej inspiracji z bloga Olfaktoria znajdziecie pod TYM linkiem.

Makijażowe trendy na lato! Jakie kosmetyki poleca Olfaktoria?

Mocno zaznaczone usta to jeden z najgorętszych trendów makijażowych tego sezonu. A zarazem jeden z moich znaków rozpoznawczych. Najczęściej wybieram kolor intensywnej czerwieni – przyciąga uwagę i świetnie współgra z moją osobowością. Oczy pozostawiam niepomalowane – tuszuję tylko rzęsy czarną maskarą.

Moje ulubione kosmetyki na sezon wiosenno-letni to:

1. Estée Lauder Double Wear Stay-in- Place High Cover Concealer – korektor do twarzy o gęstej, kremowej konsystencji. Świetnie tuszuje wszelkie niedoskonałości.

2. Tusz Lancôme Hypnôse - bestseller sprzedażowy na całym świecie. Pięknie pogrubia i wydłuża rzęsy.

3. Dior Diorskin Forever – idealny podkład do cery mieszanej. Kryje, matuje i długo utrzymuje się na twarzy.

4. Lancôme Poudre Majeur Excellence Libre – puder matujący w kamieniu. Utrwala makijaż i przepięknie pachnie.

5. By Terry Terrybly Densiliss Primer – baza o działaniu przeciwzmarszczkowym i ujędrniającym. Dobrze stapia się ze skórą, przedłużając trwałość makijażu.

6. D&G Anthology L´Imperatrice 3 – świeży, lekki, owocowy zapach z wyczuwalną nutą rabarbaru. W sam raz do noszenia na co dzień.

7. Estée Lauder Pure Color Envy Liquid Lip Potion nr 330 - Lethal Red – błyszczyk i pomadka w jednym. Posiada piękny, głęboki odcień i satynowe wykończenie.

8. Krem do twarzy Dermalogica Dynamic Skin Recovery z wysokim filtrem SPF 50 – must have o tej porze roku.

9. Sisley Phyto-Cernes Eclat – najlepszy korektor pod oczy, jaki znam.