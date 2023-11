Już dziś Black Friday 2019! To ulubiony dzień dla wszystkich, którzy kochają promocje i marzą, aby upolować prezenty świąteczne czy najmodniejsze ubrania i dodatki! Szczególnie, że większość sklepów i popularnych sieciówek nie dość, że zaczęła wyprzedaże już tydzień temu, to swoje promocje przedłuża nawet do poniedziałku. Co warto kupić? Zobaczcie 6 hitów jesieni, które powinnny znaleźć się w waszej szafie, a wszystkie tylko do 60 zł!

Reklama

Black Friday 2019 - największe hity z Reserved!

Black Friday cieszy się co roku coraz większą popularnością i wcale nas to nie dziwi, bo każdy marzy, żeby kupić coś ładnego za połowę ceny. Tym razem marki postarały się o dobre obniżki już tydzień przed ostatnim piątkiem miesiąca. W H&M od tygodnia można było polować na ubrania i dodatki przecenione o 40 %, Zara również przeceniła rzeczy o 50 %, a Reserved nadal cieszy obniżką kurtek i płaszczy oraz bardzo modnych w tym sezonie spodni, torebek czy butów. Zobacz sama co znajdziesz już teraz na stronie sklepu!

Poniżej znaleźliśmy specjalnie dla was 6 najmodniejszych rzeczy na jesień-zimę 2019/2020, które już teraz upolujecie w Reserved! Black Friday 2019 czas start!

1. Ta czerwona sukienka od razu skradła nasze serce! NIe dość, że sprawdzi się na każdej świątecznej imprezie, to jeszcze jest taka seksowna!!! W Reserved na Black Friday 2019 kupisz ją tylko za 49,99 zł (przeceniona z 99,99 zł).

Mat. prasowe

2. To jest prawdziwa it-bag sezonu! Torebka na pasku - tzw. nerka to gadżet, który sprawi że każda stylizacja nabierze charakteru! Ile kosztuje? Tylko 39,99 zł! (przeceniona z 79,99).

Mat. prasowe

3. Masz dosyć nudnych gładkich bluzek? Postaw na najmodniejszy wzór sezonu - print w krowie łaty! Podbija w tym roku wybiegi i... nasze codzienne stylizacje! Kupicie ją za jedyne 39,99 zł (przeceniona z 69,99 zł).

Mat. prasowe

4. Spodnie bojówki to totalny hit Instagrama! Noszą je również największe gwiazdy np. Hailey Bieber i Kendall Jenner a ty możesz sobie pozwolić na te z Reserved, bo ich cena aktualnie wynosi 59,99 (przecenione ze 119 zł).

Mat. prasowe

5. Satynowa spódnica to prawdziwy gratka dla fanek romantycznych i kobiecych looków. Sprawdzi się zarówno na co dzień do pracy z białą koszulą jak i na imprezę karnawałową! Wystarczy dodać odpowiednie dodatki! Jej cena to... 49,99 zł! (przeceniona z 89,99 zł).

Mat. prasowe

6. Brakuje ci butów z charakterem? Teraz możesz upolować za jedyne 59,99 (przecenione z 99,99 zł) buty na obcasie w zwierzęcy wzór! Skusicie się?

Mat. prasowe