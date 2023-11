Black Friday 2019 już jest! Ruszyła wielka wyprzedaż, podczas której m.in. Zara obniżyła ceny ubrań, butów i dodatków. Na ten moment czekało wiele miłośniczek mody- największe hity popularnej sieciówki można kupić nawet o 50% taniej! My wybraliśmy dla Was pięć największych hitów, które możecie upolować podczas Black Friday w Zarze. Oversizowa ocieplana kurtka, miękka torba typu shopper to prawdziwe perełki objęte promocją- zobaczycie, te rzeczy będą znikać ze sklepowych półek najszybciej!

Zobaczcie pięć największych hitów z wyprzedaży w Zarze! My zakochaliśmy się w tej oversizowej kurtce z wysokim kołnierzem i kapturem! A Wam co wpadło w oko?

1. Ocieplana kurtka z kapturem- podczas Black Friday kupicie ją za 174,50 zł! (cena przed wyprzedażą- 349 zł).

2. Miękka torba typu shopper to prawdziwy hit tego sezonu! Teraz możecie ją mieć już za 39,95 zł (wcześniej kosztowała 79,90 zł)!

3. Krótka spódnica ze sztucznej skóry to absolutby must-have tego sezonu! Pamiętacie, jak kilka tygodni temu Instagramerki oszalały na punkcie skórzanej brązowej mini z Zary? Coś czujemy, że ta czerwona perełka (którą teraz kupicie za 44,95 zł - wcześniej kosztowała 89,90 zł) również podbije serca wszystkich miłośniczek mody!

4. Wzorzysta sukienka to element garderoby, którego nie może zabraknąć w Twojej szafie! Ta sukienka z Zary kosztuje teraz 99,50 złotych! (wcześniej 199 złotych) i z pewnością sprawdzi się o każdej porze roku!

5. Płaszcz ze sztucznego baranka w szarym kolorze to jeden z największych hitów tego zestawienia! Podczas Black Friday Zara sprzedaje go za 174,50 złotych - wcześniej kosztował 349 złotych.

