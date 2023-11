Black Friday 2019 coraz bliżej! Black Friday w tym roku wypada oczywiście w piątek, 29 listopada 2019 roku. Jak co roku, większość sklepów przygotowuje wyprzedaże na ten wyjątkowy dzień w roku. Zara, Reserved, H&M, Zalando, Mohito, a nawet Rossmann już niebawem ogłoszą więcej szczegółów na temat ich promocji na Black Friday. My przedstawiamy pierwsze informacje.

Reklama

Zara na Black Friday 2019

Większość fanek zakupów modowych wyczekuje z niecierpliwością wyprzedaży w Zarze na Black Friday. Co ciekawe, Zara dopiero w czarny piątek równo o północy pokazuje, co możecie kupić taniej. Domyślamy się, że w tym roku będzie podobnie. W ubiegłym roku większość rzeczy w Zarze na Black Friday była przeceniona o 30 procent. Najprawdopodobniej Zara w 2019 roku znów zaskoczy nas taką promocją.

H&M i Black Friday 2019. Co warto kupić?

W H&M również przygotujcie się na promocje z okazji Black Friday. W H&M ponad 300 produktów zostanie przecenionych od 30 do nawet 40 procent. Black Friday będzie obowiązywał w sklepach stacjonarnych, ale również w sklepie internetowym.

Reserved, Mango, Mohito Black Friday 2019

Reserved, Mango, Mohito i wiele innych marek każdego roku bierze udział w wyprzedażowym szaleństwie na Black Friday. W ubiegłym roku powyższe sklepy zorganizowały bardzo zróżnicowane promocje - od 10 do nawet 50 procent.

Rossmann - Black Friday 2019. Szczegóły promocji

Co ciekawe, jedną z najbardziej oczekiwanych promocji na Black Friday, jest promocja w Rossmannie. Rossmann organizuje co chwilę promocje "1+1" lub "2+2". Na razie Rossmann nie wydał oficjalnego oświadczenia w sprawie Black Friday, ale to kwestia czasu. Z pewnością część produktów będzie przeceniona o minimum 10 procent.

Inne sklepy, które biorą udział w Black Friday

Poniżej dodajemy listę innych sklepów, które biorą udział w Black Friday. Większość informacji o sklepach, które biorą udział w Black Friday, znajdziecie tutaj lub na stronie Black-friday.pl.

4F

New Balance

Media Markt

Media Expert

Philips

Oral B

Saturn

Sephora

Douglas

Allegro

Intersport

Top Secret

Simple

Decathlon

Bon Prix

Unisono

Monnari

Home&You

Emag

W. Kruk

Kazar

Home&You

Gatta

Deichmann

Gino Rossi

Promod

Ecco

Ochnik

Intimissimi

Smyk

Zalando Lounge

Duka

Natura

Tołpa

Deichmann

Diverse

Answer

Wojas

NA-KD

Wittchen

Cropp

Etam

CCC

Laurella

i wiele, wiele innych!

Cyber Monday - kiedy wypada w 2019 roku?

Przypomnijmy, że 2 grudnia (poniedziałek) zacznie się Cyber Monday - jeśli nie zdążysz upolować ukochanej rzeczy na przecenie w Black Friday, zawsze pozostaje ci czatowanie na wyprzedażowe szaleństwo w poniedziałek - wtedy zaczynają się wyprzedaże internetowe.