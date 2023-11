W Rossmannie ruszyła wrześniowa promocja na kosmetyki. Większość kolorówki jest przeceniona nawet o 40%, część kosmetyków kupicie za 50% ceny. Jeszcze inne są przecenione o 60%, a niektóre nawet o 70%! Teraz Rossmann ogłosił dodatkową promocję i rozdaje ponad 50 tysięcy kosmetyków za 1 grosz. Co trzeba zrobić, żeby je dostać?

Reklama

Przypomnijmy na początku, że promocja w Rossmannie dotyczy produktów, które są wymienione poniżej:

podkłady,

pudry,

róże,

bronzery,

rozświetlacze,

kredki,

eyelinery,

tusze do rzęs,

konturówki itp.

Zobacz także: Najlepsze podkłady rozświetlające, które ukrywają też niedoskonałości. Nigdy nas nie zawiodły!

Kosmetyki w Rossmannie za 1 grosz - co zrobić, żeby je dostać?

Rossmann przy okazji wrześniowej promocji rozdaje kosmetyki za 1 grosz. Co zrobić, żeby je dostać? Aby dostać kosmetyk w Rossmannie za 1 grosz, trzeba należeć do Klubu Rossmann. Rossmann przygotował aż 50 tysięcy gratisów. Aby dostać jeden z nich, należy kupić przynajmniej jeden produkt do makijażu, następnie przy kasie zeskanować kartę w aplikacji. W zamian dostajesz kosmetyk-niespodziankę za symboliczny 1 grosz! Niespodzianka jest losowa, ale jeśli uśmiechniesz się do ekspedientki, z chęcią pokaże ci kilka kosmetyków, z których będziesz mogła coś wybrać ;)

Zobacz także: "Dewy make-up" to teraz najmodniejszy makijaż. Zobacz, które gwiazdy kochają go tak jak Julia Wieniawa!

Uwaga! Liczba produktów za 1 grosz w Rossmannie jest ograniczona - gratisowe kosmetyki za 1 grosz wydawane są losowo. Promocja obowiązuje jedynie w sklepach stacjonarnych - możesz z niej skorzystać tylko raz. Promocja trwa od 16 września do wyczerpania zapasów.