Czarny piątek czyli Black Friday to prawdziwa gratka dla wszystkich, którzy kochają okazje! Jeśli jesteś jednym z nich, chcesz uzupełnić zimową garderobę a nie masz jeszcze najmodniejszych butów na zimę, spieszymy z pomocą! W tym roku polujemy na wojskowe trapery, które również pokochały gwiazdy!

Reklama

Black Friday 2019 - zobacz, jaki model butów upolować w tym sezonie

Black Friday zbliża się wielkimi krokami dlatego warto już teraz pomyśleć, na co będziemy polować w tym roku. Jeśli jesteś fanką butów i w szafie masz już zimowe kozaki, botki na obcasie czy sportowe, a wciąż marzną ci nogi, idealnym rozwiązaniem na jesienne i zimowe chłody będą stylowe trapery w wojskowym stylu! Znajdziesz je w popularnych sieciówkach takich jak: Reserved, Zara, Cropp, House czy H&M. Jakie wybrać? Czarne, wiązane czy wsuwane? To nie ma znaczenia, bo podstawa to podeszwa! Im grubszy traper tym lepiej! W sieciówkach z powodzeniem znajdziecie zarówno te klasyczne, jak i bogato zdobione klamrami, kamieniami czy ćwiekami! Militarny trend w kobiecym wydaniu powraca!

Poniżej zobacz te najoryginalniejsze modele, które warto szukać na Black Friday!

Mat. prasowe

Cropp, 139,99 zł

Militarny trend w modzie również w tym roku króluje na wybiegach największych domów mody. Wojskowy akcent w jesienno-zimowej stylizacji uzupełnią klasyczne wiązane oficerki. Co sprawia, że te z Cropp są wyjątkowe? Lakierowana skóra!

Mat. prasowe

Reserved, 179,99 zł

Lubisz wojskowy klimat w kobiecym wydaniu? Postaw na trapery z ozdobami w postaci klamerek i biżuteryjnych kamieni! Te od Reserved skradły nasze serce! Odważysz się?

Mat. prasowe

Bershka, 229 zł

W ofercie sieciówek dostaniecie również wsuwane trapery za kostkę! Ten model aktualnie kochają wszystkie Instagramerki i Influencerki na całym świecie! Bershka proponuje model z ćwiekami, które z pewnością dodają im charakteru!

Mat. prasowe

Stradivarius, 199 zł

Pikowanie to motyw przewodni tego sezonu! Znajdziemy je na niemal wszystkich częściach garderoby- od kurtek, spódnic czy płaszczy ale pikowane trapery to prawdziwa modowa perełka! Wpisujemy na listę zakupów!

Mat. prasowe

Zara, 139 zł

Jeśli kochasz nosić sukienki i spódnice ten model sprawdzi się idealnie. Gruba podeszwa z obcasem sprawdzi się nawet w śniegu a ten kształt perfekcyjnie wysmukli nogi. Jedno jest pewne trapery za kostkę to najwygodniejsze i zarazem najmodniejsze buty tego sezonu! Skusisz się?

Zobacz także