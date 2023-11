1 z 7

1. Karmelowy lub beżowy płaszcz to totalny must have tej jesieni i zimy. Dlatego jeśli nie masz go jeszcze w swojej szafie, zacznij szukać go w sieciówkach, takich jak: H&M, Reserved, Zara czy Mango. Zwłaszcza, że wszystkie wymienione sieciówki szykują wyprzedaże na Black Friday - spodziewamy się w tych sklepach przecen o około 30 procent.