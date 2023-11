Dodatki do kreacji sylwestrowej są bardzo ważną, chociaż często pomijaną, częścią wieczorowej stylizacji. Bez względu na sposób celebrowania nowego roku warto poświęcić, trochę czasu na dobór odpowiedniej torebki, biżuterii i butów. Należy przy tym pamiętać o tym, żeby cała stylizacja sylwestrowa była spójna, a przy tym efektowna i praktyczna.

Wybór kreacji sylwestrowej uzależniony jest przede wszystkim od sposobu świętowania nowego roku. Wybierając się na bal, można postawić na elegancką sukienkę, natomiast w klubie lub na imprezie w domu można ubrać się bardziej swobodnie.

Buty do kreacji sylwestrowej

Buty na sylwestra powinny być przede wszystkim wygodne, ponieważ nawet najładniejsze buty, mogą zepsuć każdą taneczną imprezę wówczas, gdy nie będą dobrze dopasowane. Bal sylwestrowy jest dobrą okazją do tego, żeby postawić na odważniejsze i bogato zdobione stylizacje. Dotyczy to również butów – noc sylwestrową można przetańczyć w srebrnych lub złotych czółenkach z czerwoną podeszwą. Ciekawą opcją są również sandały zdobione cekinami lub drobnymi perełkami. Jeśli na co dzień nie nosimy butów na wysokim obcasie, warto zabrać ze sobą zapasową i wygodną parę, np. balerinek czy innych płaskich półbutów. Przy doborze butów do kreacji sylwestrowej warto trzymać się zasady umiaru: do efektownej i bogato zdobionej sukienki należy dobrać klasyczne, jednokolorowe szpilki, natomiast do skromniejszej stylizacji warto postawić na bardziej odważne buty.

Torebka na sylwestra – jaką wybrać?

Torebka jest równie ważną częścią stylizacji, co buty i biżuteria. Ostatnio bardzo modne są mini torebki o kształcie kuferka, które pełnią wyłącznie funkcję ozdobną. Włożyć można do nich tylko chusteczkę i inną drobną rzecz. Niekiedy stanowi to poważny kłopot dla kobiet, które nie potrafią rozstać się ze swoim telefonem. Dla takich pań bardziej odpowiednie będą kopertówki o rozmiarze A5 lub A4. Ewentualnie można postawić na większą torebkę (sprawdzi się ona najlepiej w klubie lub na domówce).

Wybór koloru i kształtu torebki sylwestrowej uzależniony jest przede wszystkim od kreacji. Dużą popularnością cieszą się torebki o wyszukanych kształtach, np. ust czy serca. Ciekawą opcją są również kopertówki, które bardziej przypominają kosmetyczkę, niż tradycyjną torebkę.

Biżuteria sylwestrowa

Dopełnieniem każdej stylizacji sylwestrowej jest biżuteria. Zwolenniczki klasyki mogą postawić na subtelne kolczyki, naszyjnik, bransoletki i pierścionki, wykonane ze szlachetnego kruszcu, np. srebra lub złota. Natomiast kobiety, które lubią eksperymentować z modą, mogą postawić na kolczyki z frędzlami, ozdobnymi kamyczkami lub kuleczkami. Ciekawą opcją jest również biżuteria geometryczna, np. w kształcie trójkątów, kół czy kwadratów. Do ekstrawaganckich stylizacji dobrze sprawdzi się awangardowa biżuteria, np. kolczyki z piór, w kształcie maski, ust czy kotów. Warto postawić również biżuteryjne chokery.