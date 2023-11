Biżuteria geometryczna jest eleganckim, chociaż nieco niekonwencjonalnym, dodatkiem do stylizacji. Kolczyki, bransolety i wisiorki w kształcie figur geometrycznych to propozycja dla kobiet, które lubią oryginalną biżuterię, pozwalającą na wyróżnienie się na tle innych. Tego typu biżuteria najlepiej komponuje się z prostymi i klasycznymi ubraniami. Nie powinno się jej nosić do ozdobnych bluzek, sportowych ubrań czy T-shirtów z nadrukami.

Reklama

Dobrze dobrana biżuteria powinna tworzyć spójną całość ze stylizacją. Przy jej wyborze należy zwrócić uwagę na typ urody, kształt twarzy oraz długość szyi. Nie należy również zapominać o okolicznościach – warto dopasować biżuterię do okazji.

Biżuteria geometryczna – podstawowe zasady noszenia

Biżuteria geometryczna jest nieco awangardowym dodatkiem do stylizacji, który przypadnie do gustu kobietom, lubiącym niekonwencjonalne rozwiązania. W popularnych sklepach jubilerskich można znaleźć kolczyki, bransolety, pierścionki i wisiorki w różne geometryczne wzory: trójkąty, kwadraty, prostokąty, romby, stożki, itd. Nie bez znaczenia jest to, że biżuteria ta dostępna jest w wariancie 2D i 3D. Podstawową zasadą komponowania zestawu z tego typu biżuterii jest zachowanie proporcji – przykładowo do efektownego wisiorka najlepiej dobrać subtelne kolczyki, bransoletkę i pierścionki. Biżuterię geometryczną najlepiej nosić z prostymi i klasycznymi ubraniami. Długie łańcuszki z efektowną przywieszką dobrze współgrają z prostymi bluzkami z dekoltem w łódkę.

Biżuteria geometryczna – złota czy srebrna?

Biżuteria geometryczna wpisuje się w ponadczasowe trendy. Mogą ją nosić zarówno młode kobiety, jak i dojrzałe panie. Osoby, które nie mogą zdecydować się na kolor tej biżuterii, powinny zdać sobie sprawę, że obecnie bardzo modne jest łączenie ze sobą, np. srebrnej bransolety i złotego wisiorka. Ciekawym rozwiązaniem jest również zakładanie dwóch różnych kolczyków, które różnią się od siebie nie tylko kolorem, ale również kształtem.

Reklama

Minimalistyczna biżuteria geometryczna – jak ją nosić?

Dużą popularnością cieszy się minimalistyczna biżuteria geometryczna, która dodaje subtelności i elegancji każdej stylizacji. Jej zaletą jest uniwersalność – można zakładać ją do różnych ubrań zarówno do casualowych, jak i wieczorowych stylizacji. Poza tym tego typu biżuteria pasuje do wszystkich typów urody.