Ażurowe sukienki już od kilku lat pojawiają się w damskiej garderobie, jednak właśnie w tym sezonie stały się jednym z największych modowych trendów! Romantyczne i kobiece koniecznie w białym kolorze sprawią, że będziesz wyróżniać się w tłumie. Dokładnie taką ma już w swojej szafie Julia Wieniawa, a ponieważ to model od polskiego projektanta, niestety nie każdy może sobie na nią pozwolić. Na szczęście w popularnej sieciówce Zara ruszyły właśnie wyprzedaże, gdzie znaleźliśmy bardzo podobne sukienki w przystępnych cenach! Zobaczcie sami!

Reklama

Białe ażurowe sukienki hit lata 2019 - teraz kupisz na wyprzedaży w Zarze!

Latem zdecydowanie stawiamy na sukienki, ale co wybrać w tak szerokiej ofercie trendów, którą serwują nam projektanci i sieciówki? Jeśli chcesz wyglądać modnie i stylowo, tym razem postaw na totalny must have sezonu - białą sukienkę z ażurowego materiału! Zwiewne, kobiece, z falbankami, długie lub mini na ramiączkach lub - tak jak wybrała Julia Wieniawa - o kroju koszuli, sprawdzą się w upalne lato. Sami zobaczcie, jak pięknie wygląda oraz ile kosztuje…

Instagram, Mat. prasowe

Instagram, Mat. prasowe

Reklama

Julia Wieniawa, aktorka i piosenkarka, na swoim Instagramie umieszcza dużo oryginalnymi stylizacji. Widać, że śledzi trendy i uwielbia bawić się modą, dlatego wybór białej sukienki w najmodniejszy ażurowy wzór wcale nas nie dziwi! To projekt Łukasza Jemioła i kosztuje 1990 zł. Jeśli wam się podoba, a nie możecie sobie na taką pozwolić, zobaczcie sukienki w tym stylu, które znaleźliśmy na pierwszej wyprzedaży w Zarze! Ceny zaczynają się już od 69 zł!