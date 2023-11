Dziś w Sejmie odbyła się debata oraz głosowanie nad wotum nieufności wobec rządu Beaty Szydło. Ważyły się jej losy, a o odwołanie jej ze stanowiska wnioskowała Platforma Obywatelska, chcąc mianować Grzegorza Schetynę na premiera. Ostatecznie przeciw wnioskowi głosowało 239 posłów, za było 168, a 17 posłów wstrzymało się od głosu. Beata Szydło pojawiła się w Sejmie i wygłosiła pełne emocji przemówienie.

- Wniosek o wotum nieufności jest stekiem kłamstw i obraża inteligencję Polaków. (...) Za co chcecie mnie odwołać? Za to, że Polacy dobrze żyją? To was boli? - pytała Beata Szydło.