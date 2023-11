1 z 10

Paulina Sykut-Jeżyna jest jedną z gwiazd, których stylizacje są inspiracją dla tysięcy kobiet. Prezenterka ma doskonałe wyczucie stylu i potrafi idealnie dobrać zestaw do okazji. Podczas jednego z jesiennych spacerów Sykut wybrała asymetryczną spódnicę z falbanami. Znaleźliśmy podobne modele dostępne w popularnych sieciówkach już od 79 zł!

Zobacz: Paulina Sykut-Jeżyna w seksownym zestawie na pokazie Zienia. Tak eleganckiej stylizacji dawno nie widzieliśmy!

Jakie modele spódnic są modne w tym sezonie?

W tym sezonie panuje bardzo duża różnorodność w trendach jesienno-zimowych. Obok klasycznych ołówkowych modeli znajdziemy spódnice – skórzane, z motywami zwierzęcymi, z falbanami i asymetryczne. Jeśli chodzi o długość, hitem są zarówno mini, jak i midi czy maxi. Dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Asymetryczne spódnice są ciekawą alternatywą dla prostych, klasycznych rozwiązań, dlatego warto mieć w szafie taki model.

Z czym łączyć asymetryczne spódnice?

Asymetryczna spódnica doskonale prezentuje się w połączeniu ze swetrami, zarówno tymi grubymi, jak i delikatnymi np. z prążkowanej dzianiny. Jeśli założymy do niej buty na wysokim obcasie, ten model spódnicy sprawi, że będziemy wyglądały zgrabnie i smukło. Asymetryczne spódnice możemy zakładać nie tylko jesienią! Jeśli zdecydujemy się na model w kwiaty lub w jasnym kolorze, idealnie sprawdzi się również w sezonie letnim np. do białej bluzki lub koszulki na ramiączkach.

Stylizacja Pauliny Sykut-Jeżyny z asymetryczną spódnicą

Paulina Sykut asymetryczną spódnicę z falbanami marki Just Paul zestawiła z szarym swetrem, płaszczem w kratkę i beżowymi kozakami Ryłko. Prosta, a zarazem ciekawa stylizacja przypadła do gustu fankom dziennikarki, co wyraziły w komentarzach pod zdjęciem.

Zobacz: Paulina Sykut w swetrze z sieciówki za 79 zł! Gwiazda wybrała markę dla nastolatek

Wybrałyśmy 10 asymetrycznych spódnic z sieciówek, które doskonale sprawdzą się podczas tworzenia codziennych zestawów. Ceny zaczynają się już od 79 zł!