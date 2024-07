Anne Hathaway zaszalała z dekoltem - i to zaledwie 2 miesiące po urodzeniu synka! Na premierze filmu „Alicja po drugiej stronie lustra’’ - kontynuacji słynnej „Alicji w Krainie Czarów’’ - aktorka wystąpiła w kreacji, która mocno podkreśliła jej krągłości (zasługa pionowych pasów i naszytych dużych kwiatów). Sukienka z jesienno-zimowej kolekcji Christophera Kane'a nawiązywała do bajkowego filmu Tima Burtona, jednak efekt jest dyskusyjny. (zobacz: Wielki powrót Liszowskiej! Do teatru założyła przezroczystą sukienkę! Jak wyszło?) Dekolt uwydatnił biust, ale sprawił również, że ramiona Anne Hathaway wyglądają na znacznie szersze niż w rzeczywistości! Nie pomogły klasyczne sandały od Loubutina - paseczki w kostce optycznie „skróciły’’ sylwetkę. A może macie inne zdanie? Podoba wam się look aktorki?

Reklama

Zobacz: Anne Hathaway na czerwonym dywanie zachwyca stylizacjami. A na co dzień? [PAPARAZZI]

Anne Hathaway na premierze filmu „Alicja po drugiej stronie lustra’’

Zobacz także

EastNews

Aktorka wybrała kreację z odważnym dekoltem nawiązującą do bajkowego filmu.

EastNews

Zaprojektowana przez Christophera Kane'a sukienka podkreśliła kobiece kształty aktorki!

EastNews

Reklama

Kreacja uwydatniła dekolt Anne Hathaway.