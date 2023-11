Pastelowe garnitury w tym sezonie są prawdziwym hitem! To idealna propozycja dla tych z was, które szukają alternatywy dla wiosennych sukienek. Niesamowicie kobiece i mega stylowe!

Pastelowy garnitur to prawdziwy hit wiosny i lata 2019!

Garnitur doskonale sprawdzi się jako strój do pracy w biurze, na imprezę, egzamin czy rodzinną uroczystość. Klasyczny garnitur damski w kolorze czarnym lub granatowym, chowamy na dno szafy, bo teraz projektanci proponują nam marynarki i spodnie w kolorach pastelowych! Warto w nie zainwestować bo przydadzą się także latem, szczególnie, że nie trzeba za niego przepłacać, wystarczy dobrze przeszukać sieciówki, w których pastelowe komplety są teraz w bardzo dobrych cenach. Ich fanką jest Ania Wendzikowska, znana dziennikarka i prezenterka, która również lubi stylizacje z sieciówek. Do jednego z porannych wydań Dzień Dobry TVN, założyła luźny pastelowy garnitur z popularniej młodzieżowej sieciówki. Poniżej zobacz, z jakiej i jak mało kosztował…

Mat. prasowe

Dwurzędowa marynarka z gładkiej tkaniny w kolorze pudrowego różu pochodzi z sieciówki Sinsay i kosztuje tylko 79,99 zł. Można ją nosić razem ze spodniami od kompletu, które zobaczysz poniżej, ale również do dżinsów, szortów sukienki lub spódnicy.

Mat. prasowe

Luźne spodnie z mankietem to również marka Sinsay – są do kupienia oddzielnie. Ich krój pasuje do każdej sylwetki, są bardzo uniwersalne, tak jak Ania Wendzikowska można je nosić do szpilek, ale także do sneakersów. Ich cena również miło zaskakuje, kosztują tylko 59,99 zł!