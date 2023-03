Anna Lewandowska zakochała się w tych obszernych spodniach. To hit na wiosnę!

Anna Lewandowska coraz częściej zaskakuje wiosennymi stylizacjami, zachwycając na kolejnych zdjęciach promiennym hiszpańskim słońcem. Trenerka niedawno wróciła z Paryża, gdzie prezentowała wyszukane zestawy, w których pojawiała się na pokazach światowej sławy projektantów, a teraz wróciła do swoich sportowych stylizacji. Ten model spodni, który wybrała to prawdziwy hit, ale łatwo w nich o wpadkę!

Anna Lewandowska w modnych spodniach na wiosnę! Ten model nie jest łatwy do stylizowania

Anna Lewandowska nie ukrywa swojego zainteresowania modą i obok sportu i tańca, to kolejna pasja trenerki. Żona Roberta Lewandowskiego uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobiet w polskim show biznesie - Anna Lewandowska udowodniła chociażby podczas ostatniego Tygodnia Mody w Paryżu, gdzie z pierwszych rzędów podziwiała kolejne kolekcje. Po powrocie do Hiszpanii Anna Lewandowska wróciła do wygodnych stylizacji, ale to nie znaczy, że zapomniała o najważniejszych trendach. Trenerka na rodzinny spacer wybrała hitowe spodnie na wiosnę. Ten model jest naprawdę obszerny i może dodać kilka kilogramów!

Instagram / annalewandowska

Spodnie cargo w stylu Anny Lewandowskiej kupicie w topowych sieciówkach. Ciekawy model w jasnym kolorze w swojej ofercie ma marka Sinsay. Beżowe spodnie cargo kupicie już za 89,90 zł i ten model idealnie prezentuje się w zestawieniu ze sneakersami i krótkim topem lub koszulą.

Mat. prasowe Sinsay

Co ciekawe Anna Lewandowska już od jakiegoś czasu pokochała minimalistyczne stylizacje i oversizowe kroje. Nie jest też sekretem, że od czasu do czasu korzysta z porad stylistki. Trenerka podąża za modą, ale wybiera dla siebie to, co pasuje do jej aktywnego stylu życia. Podobają Wam się ostatnie zestawy Anny Lewandowskiej? Co sądzicie o powrocie do łask obszernych spodni w stylu cargo?

Instagram / annalewandowska