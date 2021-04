Anna Lewandowska w modnych butach za 3 tys. złotych, ale to jej spodnie są największym hitem! Identyczne znajdziesz w Zarze

Anna Lewandowska po raz kolejny zachwyciła fanki stylizacją, która jest idealną propozycją na tegoroczną wiosnę i lato! Słynna trenerka i żona Roberta Lewandowskiego pokazała się w krótkim topie w pasy, inspirowanem stylem żeglarskim, białych sneakersach za niemal 3 tysiące złotych od Celine i spodniach, które są jednym z największych trendów na najbliższe miesiące - białych jeansach o prostym kroju. Identyczne, jak te u Anny Lewandowskiej, my znalazłyśmy w popularnej sieciówce - Zarze!

Zobacz także: Anna Lewandowska pokazała świąteczne zdjęcia. Wreszcie wyraźnie widać twarz Laury. Ale ona ma długie rzęsy!

Trendy wiosna-lato 2021: Anna Lewandowska w białych jeansach

Anna Lewandowska jest dla swoich fanek prawdziwą inspiracją nie tylko jeżeli chodzi o dietę, ćwiczenia i zdrowy tryb życia, ale również o styl! W szafie gwiazdy znajdziemy największe trendy i naprawdę drogie ubrania od słynnych projektantów, a także ciuchy od polskich marek i ze znanych sieciówek. Anna Lewandowska doskonale wie, jak miksować wzory i kolory, a jedna jej ostatnich stylizacji, to prawdziwy hit na wiosnę-lato 2021.

Instagram

Tym razem gwiazda postawiła na biały total look, który jest jednym z najmodniejszych kolorów na wiosenno-letni sezon, z elementami czarnego. Do bokserskiego, krótkiego topu w pasy, Anna Lewandowska dobrała spodnie, które są prawdziwym hitem. Białe jeansy znowu wróciły do łask i jeżeli jeszcze nie masz ich w swojej szafie, najwyższa pora nadrobić modowe zaległości. Tym bardziej, że identyczne jak te na nogach słynnej trenerki, znalazłyśmy w Zarze i to za 139 złotych!

Instagram

Anna Lewandowska postawiła na spodnie z prostymi nogawkami i wysoką talią, które są charakterystyczne dla modelu mom fit. Takie jeansy idealnie podkreślą biodra i talie, choć przez najbliższe miesiące furorę będą robiły zarówno białe dzwony, jak i klasyczne, obcisłe rurki.

W stylizacji Anny Lewandowskiej nie zabrakło jeszcze jednego największego trendu, czyli białych sneakersów. Znana trenerka postawiła na model za kostkę z najnowszej kolekcji Celine, który kosztuje 2950 złotych!

Mat. prasowe

Jak oceniasz stylizację Anny Lewandowskiej? Dla nas gwiazda po raz kolejny zasłużyła na mocną 10! Białe jeansy to prawdziwy hit i choć niektórzy unikają ich jak ognia, najwyższa pora się do nich przekonać, by w trendach zostaną jeszcze przez pewien czas i na pewno powrócą w kolejnym sezonie.