Marzą o niej dosłownie wszystkie fashionistki, jest totalnym hitem Instagrama i kochają ją największe gwiazdy... o czym mowa? O najmodniejszej torebce sezonu wiosna-lato 2020 , którą ma już jedna z najlepiej ubranych gwiazd w Polsce, Anna Lewandowska. To projekt luksusowej marki i kosztuje majątek, ale my wiemy gdzie kupisz podobną za jedyne 129 zł! Anna Lewandowska z luksusowa torebką, która podbija Instagram! Anna Lewandowska dla wielu Polek jest wzorem do naśladowania i źródłem inspiracji. Fanki uwielbiają jej kobiecy styl i najnowsze modowe nowinki, które prezentuje na Instagramie. Trenerka to prawdziwy wulkan energii, każdego dnia realizuje mnóstwo projektów, dlatego szczególnie teraz w zaawansowanej ciąży stawia na wygodne stylizacje! Zobaczcie sami jak się prezentuje tym razem! Wyświetl ten post na Instagramie. Yesterday i had a photo shoot for my new products🤸‍♀️ and today its time for a walk.... in the lense @szulcworks 📸 ________ Wczoraj sesja dla moich nowych produktów, a dzisiaj chill i spacerek. A jednak... złapana w obiektywie @szulcworks 😇📸 #annalewandowska #munchen #mood #photo Post udostępniony przez 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐋𝐞𝐰𝐚𝐧𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐚 (@annalewandowskahpba) Mar 5, 2020 o 4:27 PST Ulubiony płaszcz "miś" w beżowym kolorze, ciepła bluza z kapturem i spodnie dresowe komponują się znakomicie, ale w ciąży podstawa to wygodne buty! Gwiazda założyła najmodniejsze i najwygodniejsze buty sezonu 2020 - sportowe sneakersy . Ten model to luksusowa marka Balenciaga, za które...