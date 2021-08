Anna Lewandowska wydała na te klapki fortunę! Ten model to jednak prawdziwy hit

Anna Lewandowska doskonale wie, jak wyglądać elegancko, modnie i z klasą! Po raz kolejny zachwyciła wszystkich swoją fantastyczną stylizacją, od której aż ciężko oderwać wzrok. My zwróciliśmy szczególną uwagę na jej marynarkę i kultowe buty, które rządzą w tym sezonie. Zobaczcie sami! Zobacz także: Ważna decyzja w życiu Anny i Roberta Lewandowskich! Chodzi o młodszą córeczkę Ten kod rabatowy eobuwie da Ci zniżkę na buty uwielbiane przez celebrytów. Moda jesień 2020. Anna Lewandowska w kultowych kozakach i marynarce za ponad 11 tys. złotych! Anna Lewandowska już od kilku lat jest uważana za jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Dzięki temu, że piękna trenerka jest bardzo aktywna na Instagramie, co chwila możemy podziwiać jej doskonałe stylizacje. Profil żony Roberta Lewandowskiego śledzi już ponad 3 miliony osób z całego świata! Fani z niecierpliwością czekają na kolejne posty Ani, a kobiety często inspirują się jej stylizacjami. Kolejny look, który właśnie pojawił się na Instagramie trenerki, znów wywołał ogromny zachwyt wśród jej wielbicielek. Tym razem gwiazda postawiła na totalną elegancję, a dominującym kolorem stylizacji stał się czarny. Anna Lewandowska zdecydowała się na krótką sukienkę, na którą założyła dwurzędową marynarkę od Saint Laurent. Jest to niezwykle elegancki model, ale nie należy jednak do najtańszych, ponieważ trzeba liczyć się z wydatkiem ponad 11 tysięcy złotych. Trenerka wygląda w niej naprawdę świetnie! Internauci nie szczędzą komplementów: - Pięknie wyglądasz 💕 - Świetny look ❤️👌💣 - Wow pięknie wyglądasz 😍😍😍 - Piękna i uśmiechnięta! 😍😘 - Piękna stylóweczka 😊 - piszą fani. ...