Anna Lewandowska jest znana z doskonałego stylu. Trenerka często wybiera ubrania od światowej sławy projektantów, ale zazwyczaj możemy zobaczyć ją w stylizacjach z sieciówek. Tak też było tym razem! Gwiazda pokazała się w pięknej, zwiewnej sukni w pawie pióra. Fanki są zachwycone tą stylizacją. Zobaczcie, gdzie możemy kupić sukienkę!

Reklama

Jak Anna Lewandowska wybiera ubrania?

Anna Lewandowska sama wspominała niedawno, że czasem kupuje ubrania czy dodatki znanych marek, ale zazwyczaj są to torebki czy buty, natomiast bardzo chętnie sięga po stylizacje, które bez problemy kupimy w sklepach sieciowych. Udowodniła to już niejednokrotnie i każdy, kto śledzi jej styl, wie, że nie są to tylko puste słowa. Trenerka opublikowała nowe zdjęcie w letniej sukience i napisała, że już nie może doczekać się wakacji:

Łapmy chwile, czerpmy z niego pełnymi garściami, zatrzymujmy obrazy i cieszmy się każdym nowym dniem.☀️???????? Odliczam dni do wakacji, aby wrócić i naładowana energią wkroczyć w intensywną, drugą połowę roku. Czekają mnie dwa bardzo DUŻE WYZWANIA! Cieszę się, że jesteście że mną ♥️????

Anna Lewandowska uwielbia sukienki maxi!

Gwiazda bardzo często wybiera długie sukienki. Zakłada je zazwyczaj do butów na wysokim słupku lub koturnie. Jej nowa stylizacja to zwiewna sukienka w pawie pióra marki Mosquito, którą aktualnie kosztuje 139 zł. Ten projekt doskonale się sprawdzi nie tylko na egzotycznych wakacjach, ale również jako element codziennych letnich stylizacji. Fanki Anny Lewandowskiej są zachwycone sukienką. Wystarczy spojrzeć na komentarze:

Cudowna sukienka, nie mogę od niej oderwać wzroku ???????? Suknia cudo le piękna sukienka, no i oczywiście Ty Aniu śliczna jak zawsze, promienna i zarazajaca ciepłem i energia Promieniejesz, Aniu! W tej sukience jeszcze bardziej niż zwykle ☺️

Podoba Wam się nowa stylizacja Anny Lewandowskiej?

Zobacz także: Półnagi Robert Lewandowski obejmuje Anię. Tak odważnego zdjęcia jeszcze nie pokazali!

Sukienka doskonale prezentuje się również z tyłu!

Instagram

Sukienka Mosquito jest obecnie dostępna z rabatem i możemy ją kupić za 139 zł

Mat. promocyjne