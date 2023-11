1 z 4

To były najbardziej huczne urodziny ostatnich lat! Ania i Robert Lewandowscy postanowili wyprawić wspólne urodziny, na które zaprosili same gwiazdy. Każdy jednak wiedział, że ten dzień należał do Lewandowskich i dlatego to oni mieli być najjaśniejszym punktem tego wieczoru, a zwłaszcza Ania, która w złotej sukience wyglądała jak milion dolarów!

Lewandowska założyła złotą sukienkę, dobrała do niej czarne puzderko i sandałki na szpilce ze złotymi klamerkami. Wyglądała jak milion dolarów. Nam udało się policzyć, że cała jej stylizacja kosztowała... ponad 25 tysięcy złotych.

Chcesz poznać dokładne ceny? Wszystkie informacje znajdziesz w naszej galerii.

