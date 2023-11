Reklama

Nie macie pomysłu na idealną letnią stylizację na festiwal, wesele czy po prostu na co dzień? Spójrzcie na nową sukienkę Anny Lewandowskiej, w której pochwaliła się na Instagramie! Jeszcze w tak szalonych wzorach i kolorach jej nie widzieliśmy!

Anna Lewandowska na co dzień preferuje sportowy styl, ale czasami lubi zabawić się modą. Wtedy stawia na... boho! Żona Roberta pokazała się właśnie w pięknej sukience maxi z nadrukiem w... zielone banany! Oczywiście mamy dla Was odpowiedź, ile kosztuje i gdzie ją kupić. To polska marka MOSQUITO. Choć kreacja wygląda jakby kosztowała kilka tysięcy, obecnie można ją nabyć za... 143,99 zł! Tak tak, jest przeceniona z prawie 160 zł.

Ania wygląda w niej pięknie - opaska na włosy, sukienka maxi, sandałki - to strzał w 10:)

Kolory wiosny ???? dopełniajmy uśmiechem. Tańczmy, śmiejmy się, łapmy chwile i zapamiętujmy je. Za marzenia☘️! - pisze Ania w nowym poście.

Jak Wam się podoba? :)

Anna Lewandowska w sukience maxi w banany!

Znajdziecie ją w sklepie MOSQUITO!

