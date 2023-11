1 z 6

Anna Lewandowska po raz kolejny zaskakuje strojem! Gwiazda – która właśnie zakończyła obóz, na którym trenowała wraz ze swoimi fankami – wrzuciła na swoje konto na Instagramie zdjęcie w stylizacji, która spolaryzowała użytkowników platformy społecznościowej.

Nie zabrakło głosów chwalących Lewandowską za odważne połączenie, jak i wytykających jej zły dobór poszczególnych elementów stroju. „Wow, jaka kreacja, Aniu!", zachwyca się jedna z fanek w komentarzach pod zdjęciem, pytając o marki, na które postawiła trenerka.

Ale nie wszystkim dziewczynom śledzącym Annę Lewandowską na Instagramie spodobał się jej nowy look. „Nic do siebie w tej stylizacji według mnie nie pasuje", grzmi jedna z komentatorek, „ale to tylko moja opinia", dodaje.

O co poszło? Zajrzyjcie do naszej galerii żeby się dowiedzieć.

