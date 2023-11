Anna Lewandowska po całym roku ciężkiej pracy w końcu doczekała się wakacji. Razem z mężem Robertem Lewandowskim i córką Klarą podróżowała po całej Europie. Urlop to idealna okazja żeby pochwalić się swoimi letnimi stylizacjami. Na co dzień w jej szafie królują sportowe topy i legginsy, latem gwiazda stawia na dziewczęce sukienki, topy z falbankami i kobiece dodatki. Naszą uwagę przyciągnęło piękne zdjęcie, na którym pozuje w zwiewnej, długiej spódnicy! Znamy jej markę!

Spódnica Anny Lewandowskiej na wyprzedaży

Chociaż w garderobie Anny Lewandowskiej przeważają sukienki i spódnice mini, trenerka równie chętnie sięga po długość maxi. Tak było i tym razem - różowa spódnica z odsłaniającym opalone nogi rozporkiem to strzał w dziesiątkę! Co to za marka?

Spódnica, którą Anna Lewandowska wybrała na letni wakacyjny spacer, to propozycja polskiej marki Mosquito. Została przeceniona ze 139 zł na 109 zł! Satynowa spódnica maxi uszyta z koła z dużym seksownym rozporkiem podkreślającym opalone nogi wygląda niesamowicie! Zobaczcie sami!

Anna Lewandowska dobrała do niej krótki biały top, prezentując przy okazji wysportowany i umięśniony brzuch.

Trzeba przyznać, że ta romantyczna stylizacja robi wrażenie. A Wam jak się podoba ten look?

