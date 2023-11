Ale kiedy właściwie będzie to niedługo? Od kilku tygodni Anna pokazuje w sieci zdjęcia z ciążowym brzuszkiem, co może sugerować, że rzeczywiście Lewandowska spodziewa się dziecka. Ale nic z tych rzeczy:

To jest bardzo prywatna rzecz. Zawsze czy tak samo przy pierwszej czy przy kolejnej ciąży, bo nie jestem, będę o to prosiła, aby prywatność zachować. Wiadomo jesteśmy osobami publicznymi i zgodziliśmy się na to, ale jest to prywatna sprawa i błagam, nie odnośmy się do wszystkich plotek - wyznała Party.pl w grudniu Anna.