Anna Lewandowska w płaszczu z sieciówki. To hit tej jesieni i ten ognisty kolor!

Anna Lewandowska znów zachwyca w ultra kobiecej stylizacja. Ten płaszcz podkręci każdy look i do tego można go kupić w Mango!

Anna Lewandowska zdecydowanie należy do grona kobiet, które uwielbiają nosić płaszcze. Gwiazda co prawda od czasu do czasu wybiera kurtki, ale w sezonie jesienno-zimowym to właśnie w obszernych płaszczach możemy zobaczyć ją najczęściej. Trenerka w ostatnim czasie stawia na oversizowe modele, które często przewiązuje paskiem w talii i zestawia je ze sportowymi butami i modnymi czapkami z daszkiem, których ma już całkiem sporą kolekcję. Tym razem Anna Lewandowska założyła czerwony płaszcz z Mango i trzeba przyznać, że wygląda w nim jak milion dolarów!

Anna Lewandowska zachwyca w płaszczu z Mango!

Anna Lewandowska wie, co jest trendy i nie boi się bawić modą, co udowodniła sięgając po obszerny płaszcz w kolorze ognistej czerwieni. Do tej pory gwiazda stawiała na klasyczne beże i szarości, a od czasu do czasu wybierała jeden z ulubionych modeli płaszcza w kolorze ciemnej zieleni, który już od dawna ma w swojej szafie. Tym razem przyszła pora na odważniejszy look i Anna Lewandowska postawiła na seksowną czerwień. Płaszcz z Mango wiązany w pasie w zestawieniu z czernią i panterką wygląda naprawdę drapieżnie i nadaje jej charakteru.

Anna Lewandowska w obszernym płaszczu z Mango wygląda bardzo seksownie. To propozycja dla kobiet, które lubią zwracać na siebie uwagę. Obok tego modelu z pewnością nikt nie przejdzie obojętnie. Zresztą sami spójrzcie!

Instagram / annalewandowskahpba

Czerwone i bordowe płaszcze wróciły do łask! Jeśli poszukujecie idealnego modelu na jesień, ale czerń, beż i szarość już Was nie interesują to warto zwrócić uwagę na płaszcze w mocniejszych kolorach. Tej jesieni hitem jest nie tylko brąz, ale też wszystkie odcienie czerwieni i jak widać Anna Lewandowska doskonale o tym wie, wybierając propozycję od marki Mango. Ciekawy model czeka też w Orsay i kosztuje 279 zł.

Mat. prasowe

Anna Lewandowska uwielbia nosić obszerne płaszcze. Trenerka nosi je nie tylko tylko do botków na obcasie, ale również do modnych sneakersów czy trampek. Trencze to ponadczasowy hit, który nigdy nie wychodzi z mody, a Anna Lewandowska oprócz klasyki stawia też na odważniejsze rozwiązania i nie boi się bawić modą.