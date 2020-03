Anna Lewandowska w płaszczu za 5000 złotych. Znaleźliśmy identyczny w Reserved, ale 20 razy tańszy!

Anna Lewandowska należy do wielbicielek prostych klasycznych płaszczy, a model w zielonym kolorze zdecydowanie należy do jej ulubionych. To właśnie zielony płaszcz miała na sobie, kiedy kibicowała Robertowi Lewandowskiemu podczas meczu, na którym ogłosił, że para spodziewa się drugiego dziecka. W tym sezonie nosiła go już wielokrotnie i okazuje się, że ten fason doskonale sprawdza się na wiele okazji.

Wybierając płaszcz w stylu Anny Lewandowskiej mamy pewność, że stworzymy mnóstwo stylizacji. Możemy założyć do niego botki, kozaki, trapery czy kowbojki i w zależności od nastroju i planów cieszyć się modnym i stylowym lokiem. Zobaczcie, gdzie kupić płaszcze w stylu Anny Lewandowskiej, które będą hitem na wiosnę 2020!

Stylowa Anna Lewandowska

Anna Lewandowska zielony płaszcz najczęściej nosi jako element codziennych stylizacji. Zazwyczaj zakłada go na swetry czy bluzy, a do tego wybiera trapery lub śniegowce marki Inuikii, które kosztują nieco ponad tysiąc złotych. Tak było tym razem!

Prosta i wygodna stylizacja, którą stworzyła trenerka idealnie sprawdzi się podczas codziennych wyjść. Co prawda płaszcz, który ma na sobie Anna Lewandowska to projekt marki Ami Paris, który kosztuje ponad 5 tys. zł, ale znaleźliśmy dla Was podobne modele już od 299 zł!

Podoba Ci się płaszcz w stylu Anny Lewandowskiej?

Płaszcz Zara, 549 zł.

Mat. prasowe

Płaszcz Reserved, 299 zł

Mat. prasowe

Płaszcz Zara cena 349 zł.