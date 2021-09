Anna Lewandowska przeszła przez serię badań. Co się stało?

Anna Lewandowska stara się dbać o zdrowie nie tylko swoje, ale również całej rodziny. Zbilansowana dieta i aktywność sportowa to podstawa, ale okazuje się, że trenerka zdecydowała się na poważny krok i zrobiła kompleksowe badania. Co ją do tego skłoniło? Okazuje się, że Anna Lewandowska miała ważny powód, a wynikami badań podzieliła się ze swoimi obserwatorkami...

Anna Lewandowska podzieliła się z Internautkami informacjami o stanie zdrowia...

Anna Lewandowska w mediach społecznościowych promuje zdrowy styl życia i motywuje mnóstwo kobiet do zmiany nawyków na zdrowsze. Konto trenerki na Instagramie śledzi już prawie 3,5 miliona obserwatorów i gwiazda ma świadomość, że może wpływać na niektóre ich wybory. Teraz Anna Lewandowska zdradziła, że zdecydowała się na serię badań i napisała wprost, że to prezent urodzinowy, który postanowiła sama sobie zrobić! Żona Roberta Lewandowskiego w relacji na Instastory mówi, że większość wyników już do niej dotarła, a na niektóre musi jeszcze poczekać. Okazuje się, że Anna Lewandowska jest w świetnej formie i jak sama pisze:

Ja właśnie wracam do domu, odebrałam wyniki badań. (...) na razie jestem zdrowa jak ryba.

A jakie badania Zrobiła Anna Lewandowska? Trenerka pisze wprost, na jaki pakiet się zdecydowała:

Tak jak obiecałam, na urodziny sprawiłam sobie fajny prezent czyli... zrobiłam kolejne badania - cytologię i badania piersi. Teraz czekam na wyniki nietolerancji pokarmowych, ale na razie jestem zdrowa jak ryba.

Anna Lewandowska na co dzień zachwyca swoimi stylizacjami, ale nie zapomina o motywowaniu swoich fanek nie tylko do sportu, ale również by pamiętały o swoim o zdrowie, bo to w wielu przypadkach może uratować życie.

Anna Lewandowska wspomniała o bardzo ważnych dla kobiet badaniach - cytologii i badaniu piersi. O wadze tego ostatniego mówiła ostatnio Dorota Gardias, o której wykryto guza piersi. Gwiazda czeka wciąż na operację. Niestety, akurat u Doroty Gardias lekarz zignorował guza - warto więc wybierać lekarza, który ma dobra opinię..