Anna Lewandowska na randkę z mężem nie wybrała szpilek, a... ciężkie trapery! Ten model kosztuje fortunę!

Anna Lewandowska doskonale wie, jak olśnić swojego ukochanego! Nic więc dziwnego, że na randkę z mężem, zdecydowała się wybrać właśnie ten outfit. Furorę natychmiast zrobiły buty gwiazdy, a jest to model od znanego na całym świecie włoskiego domu mody. Jednak cena tych butów zwala z nóg! Zobaczcie sami.

Anna Lewandowska w traperach Dolce Gabbana

Anna Lewandowska to ikona stylu i klasy - gwiazda doskonale wie, jak wyglądać modnie i stylowe. Piękna trenerka od lat zachwyca swoim stylem, z którego tysiące Internautek czerpie inspiracje. Żona Roberta Lewandowskiego jest bardzo aktywna na Instagramie, dzięki czemu na bieżąco możemy podziwiać jej doskonałe total looki. Tym razem Ania olśniła nas swoim outfitem na... randkę!

Gdy nie ma gdzie się stroić więc umawiasz się z mężem na randkę w domu ❤️ Coraz bliżej Walentynki! Wy też randkujecie jak dzieci zasną? 💑 - napisała Anna Lewandowska.

Trenerka w swoich stylizacjach często stawia na elementy garderoby pochodzące od najwybitniejszych domów mody i światowej sławy projektantów. Tym razem gwiazda zdecydowała się na oversizovą czarną tunikę z rozszerzanymi rękawami oraz trapery od Dolce Gabbana.

Instagram/Anna Lewandowska

Buty, na które zdecydowała się Ania Lewandowska nie należą do najtańszych! Jest to model, który w regularnej cenie kosztuje 975 €, czyli ponad 4375 złotych. Trzeba jednak przyznać, że robią ogromne wrażenie, a do tego będą prawdziwym hitem 2021 roku!

Mat. prasowe

I jak Wam się podobają? Wybrałybyście taki model butów na randkę ze swoim ukochanym?