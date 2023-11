2 z 4

Anna Lewandowska założyła granatową dresową spódnicę maxi z ozdobnym pasem na górze, do tego dobrała granatowy obcisły top odsłaniający jej brzuszek. Całość dopełniły dodatki - i to nie byle jakie dodatki! Czarne skórzane klapki i ozdobna torebka kosztowały majątek. Co to za marki? Ile kosztowały?