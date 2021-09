Anna Lewandowska doskonale wie, co jest modne! Tym razem zachwyciła swoje fanki bardzo elegancką stylizacją, w której główną rolę gra przepiękny, klasyczny szary płaszcz . Ten krój i kolor, to absolutny must have w szafie każdej kobiety, która kocha modę. Anna Lewandowska i modna jesienna stylizacja Anna Lewandowska zdecydowanie należy do grona najlepiej ubranych gwiazd! Jej stylizacje zawsze zwracają uwagę fanek, które często inspirują się stylem trenerki. Ania świetnie wygląda zarówno w wygodnych zestawach, jak i tych bardziej eleganckich. Dzięki temu, że gwiazda jest bardzo aktywna na Instagramie, co chwila możemy zobaczyć jej nowe, genialne stylówki. Tym razem oczarowała wszystkich swoim płaszczem! Modny szary płaszcz damski na jesień 2021 Ania postawiła na klasyczny, długi płaszcz za kolano, w odcieniu brudnej szarości. Ten model jest teraz absolutnym hitem, dlatego jeżeli jeszcze nie macie w swojej szafie idealnego, jesiennego płaszcza, to koniecznie powinnyście zwrócić uwagę na ten, który ma na sobie trenerka. Zobaczcie same, jak fantastycznie w nim wygląda. Podobny model możecie upolować w Reserved za 199,99 zł. Czytaj także: płaszcze przeciwdeszczowe na jesień! Gwiazda zdecydowała się dobrać do niego pozostałe elementy stylizacji w odcieniach czerni - ciężkie czarne botki przed kolano na płaskiej podeszwie, obcisłe jeansy, bluzę, czapkę z daszkiem oraz małą torebkę ze złotym zdobieniem. Modne płaszcze na jesień 2021 Pamiętaj, że jeśli nie jesteś zwolenniczką szarych płaszczy, zawsze możesz postawić na oryginalny model... w kratkę! Ceny modeli w tym stylu zaczynają się już od 119,99 zł w Sinsay, nieco droższe (ale cały czas rozsądne!) propozycje znajdziesz w Reserved. Kolejną możliwością są klasyczne płaszcze w...