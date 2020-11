Moda jesień 2020. Agnieszka Woźniak-Starak w swetrze idealnym na zimne dni. Podobny kupisz już za 69 złotych

Swetry, to zdecydowanie synonim jesieni, mogą być minimalistyczne w szarym kolorze lub pełne kolorów i wzorów jak ten Agnieszki Woźniak-Starak. My zakochaliśmy się w kardiganach, które idealnie oddają ducha stylu Francuzek. Największe it girls noszą w tym sezonie kolorowe , krótkie kardigany, które fantastycznie wyglądają z jeansami oraz spódnicami. Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na kolorowy sweter, połączyła go z klasycznymi jeansami z rozszerzaną nogawką oraz karmelowymi botkami i dużą torbą. To miejska wersja elegancji, która fantastycznie sprawdzi się jesienią. Zainspirowani gwiazdą postanowiliśmy wybrać kilka modeli, które będą idealne w tym sezonie.

FRANCUSKOŚĆ W MIEJSKIM STYLU

Jak już wspominaliśmy, zakochaliśmy się w swetrze Agnieszki Woźniak-Starak, ma w sobie wszystko to, czego można wymagać od jesiennego swetra. Jest obszerny, kolorowy, świetnie współgra z jesiennymi stylówkami, a co najważniejsze jest hitem tego sezonu. Jeśli szukasz idealnego swetra na co dzień, który odmieni Twoją szafę i doda jej nonszalancji oraz modowego charakteru, to postaw na krótki kardigan w modnym kolorze.

DLA ZWOLENNIKÓW KLASYKI

Są modne każdego roku, zawsze wyglądają elegancko i z klasą. Możesz je nosić do klasycznych jeansów oraz szalonych spódnic. Mowa o golfie, ten model jest z nami od wielu lat. W każdym sezonie wraca w nowszej wersji, jego największym plusem jest to, że zawsze wygląda świetnie oraz dobrze się układa na każdej sylwetce. Jeśli szukasz czegoś na co dzień do pracy, to postaw na wiskozę lub bawełnę, natomiast jeśli wybierasz się na długi zimowy spacer, to koniecznie wełna lub nieco droższy materiał-kaszmir.

PROSTOTA SAMA SIĘ OBRONI

Nie musisz kierować się największymi trendami, żeby wyglądać modnie. Możesz postawić na klasyczny sweter, w nudnym dla wielu szarym kolorze. To również klasyka dla nieco leniwych lub ceniących sobie prostotę i gwarancję, że każda stylizacja będzie wyglądała dobrze. Być może nie jest on szczytem modowych szaleństw, ale jedno jest pewne, zawsze wygląda stylowo i co najważniejsze uczucie komfortu jest nie do opisania.

Jeśli nie jesteś fanką swetrów, to zawsze możesz postawić na proste bluzy oraz sukienki, które jesienią wyglądają modnie i nonszalancko. Mamy dla Ciebie kilka propozycji, które być może wpadną Ci w oko. Udanych zakupów!