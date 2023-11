1 z 5

Czy założylibyście sportowe buty, które kosztują równowartość waszej pensji? Cóż, to żadna niespodzianka, że Anna Lewandowska już od paru miesięcy lansuje się w swoich Archlightach od Louis Vuitton.

Słynna fit mama często pokazuje swoim followersom na Instagramie zdjęcia stylizacji, w których główne skrzypce grają luksusowe, futurystyczne sneakersy francuskiej marki z charakterystycznym, mocno wyeksponowanym łukiem.

Dotychczas Anna Lewandowska łączyła swoje designerskie obuwie sportowe z puchówką, jeansami, swetrem i dresami Kenzo oraz wiosennym płaszczem maksi. Każda z tych rzeczy była równie luksusowa, co jej „adidasy" de luxe.

Ale teraz Anna łączy je z białym garniturem z Zary! I – co ciekawsze – nadal możecie go kupić! Zajrzyjcie do naszej galerii żeby dowiedzieć się ile kosztuje.

