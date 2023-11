1 z 5

Podczas gdy zwykli śmiertelnicy muszą walczyć z wyjątkowo niesprzyjającymi do życia warunkami styczniowej pogody w Polsce, Anna Lewandowska spędza początek roku w egzotycznych okolicznościach gorącego Dubaju. Oczywiście.

Skąd to wiemy? Oczywiście dzięki Instagramowi trenerki i dietetyczki, na którym Anna chętnie zamieszcza zdjęcia wzbudzające w nas niezdrową zazdrość. Na przykład to. Lub to. Albo chociażby to.

Ale nie o tym chcieliśmy porozmawiać. Na swojej nowej fotce Anna Lewandowska pokazała wystrzałową sukienkę, która:

a) pochodzi z obecnej kolekcji polskiej marki, którą doskonale znacie

b) jest wręcz idealna na nadchodzący karnawał

c) jest przeceniona! Tak!!!

