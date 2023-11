1 z 5

Anna Lewandowska udowodniła już wiele razy, że jak nikt ma głowę do interesów. Wszystko, czego się dotknie, zamienia się niemal w złoto, a każdy jej kolejny projekt to ogólnokrajowy hit. A jak wiadomo - apetet rośnie w miarę jedzenia, więc Anna Lewandowska nie osiada na laurach i mimo że obecnie przebywa na urlopie w Dubaju, to już szykuje kolejny biznes! Poznajcie szczegóły na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: Ania i Robert Lewandowscy na sylwestrze w Dubaju! Jak wyglądali? Z kim się bawili? Zobacz ZDJĘCIA