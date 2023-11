2 z 5

Anna Lewandowska wie, jak sprawić, byśmy poczuli się zmotywowani do ćwiczeń! Wystarczy jedno zdjęcie na Instagramie. ;) Ania w brokatowym bikini, idealnie pasującym do okresu sylwestrowo-noworocznego, prezentuje się fenomenalnie. Aż trudno uwierzyć, że zaledwie w maju ubiegłego roku została mamą. Anna Lewandowska w rekordowym tempie wróciła do figury sprzed ciąży i nie przestaje motywować innych kobiet do dbania o siebie.