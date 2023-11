Jesienią i zimą bluza z kapturem będzie idealną alternatywą dla swetrów. Niewątpliwie jest też jedną z ulubionych części garderoby gwiazd, wystarczy spojrzeć na najnowszą stylizację Anny Lewandowskiej! Czarna bluza z nadrukiem to prawdziwy hit sezonu! Ta, którą nosi trenerka, to luksusowa marka, my przeszukaliśmy popularne sieciówki, by znaleźć dla was podobne modele w supercenach!

Anna Lewandowska w najmodniejszej bluzie z nadrukiem

Anna Lewandowska ostatnio pokazała się na Stadionie Narodowym, gdzie kibicowała reprezentacji Polski. Trenerka znana jest z wystrzałowych kreacji na czerwony dywan, jednak na co dzień często wybiera wygodne stylizacje. Tym razem zaprezentowała się w czarnym looku, w którym zdecydowanie wzrok przyciąga magiczna bluza z nadrukiem kotów! Zobaczcie sami!

Instagram, Mat. prasowe

Oversizeowa bluza w czarnym kolorze z kapturem to projekt luksusowej marki MSGM, za którą trzeba zapłacić około 1169 zł.

Ania Lewandowska jest jedną z najbardziej stylowych gwiazd, śledzi trendy a w jej szafie znajdziemy same hity danego sezonu! Czarna bluza z kapturem, najmodniejsza błyszcząca puchowa kurtka no i oczywiście totalny hit - wiązane buty na grubej podeszwie! Poniżej zobaczcie sami!

Instagram, Mat. prasowe

Buty, które w tym sezonie królują na wszystkich wybiegach, również ma już w swojej szafie trenerka. To model z najnowszej kolekcji Prady, trzeba za nie zapłacić ok. 4 tys. zł!

W naszej galerii poniżej znajdziecie bluzy z nadrukiem z sieciówek w stylu tych, które nosi Anna Lewandowska. Ceny już od 49 zł!

