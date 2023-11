1 z 10

Anna Lewandowska najczęściej pojawia się w wygodnych sportowych stylizacjach. Tak też było tym razem! Sportsmenka opublikowała na Instagramie swoje zdjęcie w luźnej różowej bluzie. Trzeba przyznać, że w pastelowych barwach prezentuje się naprawdę świetnie. Mamy dla was dobrą wiadomość - nadal trwa okres wyprzedaży, a co za tym idzie podobne modele bluz kupicie w sieciówkach już za 24,99 zł. Zobaczcie w galerii zdjęć, jakie modele dla was wybraliśmy...

Do jakiej stylizacji założyć bluzę?

Bluzy jeszcze do niedawna kojarzyły się jako jeden z elementów sportowej stylizacji. Jednak teraz wróciły do łask i możemy je nosić nie tylko w sportowych zestawach, ale również w tych casualowych, a nawet wieczorowych. Gwiazdy też pokochały ten trend i coraz częściej zakładają modne bluzy nie tylko od projektantów, ale też z sieciówek. Bluzy nosi nie tylko Anna Lewandowska, ale pokochała je też Małgorzata Socha i Paulina Sykut-Jeżyna.

Z czym zestawić sportową bluzę?

Bluza pasuje przede wszystkim do jeansów. Takie połączenie w zestawie z botkami to już klasyka. Ale sportową jednokolorową bluzę możemy założyć również do skórzanej spódnicy mini czy eleganckiej plisowanki. To, jakie połączenie wybierzemy, zależy od nas. W wybranej stylizacji musimy czuć się komfortowo.

Gdzie kupić bluzę w stylu Anny Lewandowskiej?

W sieciówkach w tym sezonie znajdziemy ogromny wybór modnych bluz. Krótkie modele kupimy w takich sklepach, jak: Bershka, Sinsey czy House. Z kolei klasyczne kroje czekają na nas w Reserved, Zarze i Mango. Ceny zaczynają się już od 24,99!