Ania Lewandowska znów zaszalała na zakupach! Ostatnio pokazała się w marynarce od Isabel Marant i droższej od niej nerce Balenciagi. Teraz dowiadujemy się, że na tym jej zakupy się nie skończyły. Gwiazda pochwaliła się jak kibicuje Robertowi z Klarą w białej bluzie. Nie jest to tania rzecz. Bluza pochodzi z najnowszej kolekcji włoskiego domu mody Fendi i warta jest kilka tysięcy złotych. Kolejny drogi element tej stylizacji to buty - choć Ania pokazywała je już wiele razy - jak widać pasują do wszystkiego! Sprawdźcie ile tysięcy miała na sobie trenerka.

