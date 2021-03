Anna Lewandowska zachwyca stylizacją z torbą za 25 tys. Ale to cena wózka Laury może szokować!

Anna Lewandowska jest jedną z najbardziej stylowych mam. Niedawno pochwaliła się w mediach społecznościowych kolejną obłędną stylizacją z szarą marynarką od Magdy Butrym (ten sam model niedawno nosiła Hailey Biebier) i czarną torebką Chanel za 25 tys. zł. Ale to chyba spacerówka Laury zwraca największą uwagę. Anna Lewandowska po raz kolejny postawiła na markę Cybex. Wiemy, ile kosztuje ten model!

Anna Lewandowska wybrała dla Laury nowy wózek?

Anna Lewandowska opublikowała kilka dni temu na Instagramie zdjęcie ze spaceru z Laurą i po raz kolejny udowodniła, że nawet na co dzień wygląda obłędnie.

☕️💋 happy friday #mom #babyLaura #weekend - napisała Anna Lewandowska pod zdjęciem ze spaceru z Laurą.

Modna wiosenna stylizacja Anny Lewandowskiej to kwintesencja najgorętszych trendów, dlatego nic dziwnego, że podbiła serca fanek gwiazdy. Szara szeroka marynarka, bluza i białe sneakersy to idealny look na wiosnę 2021.

Ania stylówka jak zawsze cudna! ❤️ stylowa mama❤️

Oprócz stylizacji Anny Lewandowskiej na uwagę zasługuje też wózek Laury. Trenerka po raz kolejny wybrała dla córki model marki Cybex i tym razem postawiła na Cybex Priam 2.0 Wings, który powstał we współpracy z projektantem Jeremim Scottem. Ten model kosztuje ok. 11 tys. zł, a sama spacerówka to koszt rzędu 8 tys. zł.

Tylko spójrzcie na ten wózek. To jeden z najbardziej designerskich modeli, które pokochały gwiazdy!

Zobacz także: Jakie wózki dla swoich dzieci wybrały gwiazdy? Joanna Krupa za mniej niż 500 zł, za to Janachowska i Lewandowska... Zobaczcie!

Instagram

Identyczną szarą marynarkę od Magdy Butrym nosiła niedawno Hailey Bieber!