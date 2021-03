Anna Lewandowska w adidasach na wiosnę 2021. Wydała na nie 2500 zł, niemal identyczne kupisz 10 razy taniej

Anna Lewandowska w ostatnich latach totalnie zmieniła swój styl. Żona Roberta Lewandowskiego coraz częściej stawia na luksusowe marki, a jej looki są warte coraz częściej nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Jej ostatnia stylizacja to na to dowód. Trenerka wybrała się ze swoją córką Laurą na spacer. Lewandowska postawiła na bardzo wygodny i oczywiście bardzo drogi look. Bazą okazała się marynarka projektu Magdy Butrym (ok. 4400 złotych), którą Ania połączyła ze słodką czarną bluzą z kociakami marki MSGM (ok. 1600 złotych). Całość została uzupełniona nową torebkę Ani od Chanel (ok. 25 tys. złotych) oraz nimi... Białymi sneakersami na traktorowej podeszwie. Lewandowska zdecydowała się na ich zakup w ubiegłym roku. To projekt luksusowej marki Prada - sneakersy wyglądają dość niepozornie, ale ich cena już taka niepozorna nie jest. Kosztują aż 2500 złotych.

Anna Lewandowska zdecydowała się na projekt popularnej w ostatnim czasie polskiej projektantki Magdy Butrym. Cena marynarki to ok. 4400 złotych. Dodajmy, że w projektach Magdy Butrym zakochała się ostatnio m.in. Hailey Bieber.

Instagram/Anna Lewandowska

Modne adidasy na wiosnę 2021 w stylu Anny Lewandowskiej

Białe sneakersy Prada na traktorowej podeszwie to jedne z ulubionych butów Anny Lewandowskiej. Ich cena jest niestety mocno zaporowa. Jeśli wpadły wam w oko, musicie liczyć się z wydatkiem 2500 złotych. To idealna opcja dla kobiet, które chciałyby dodać sobie kilka centymetrów wzrostu, a przy tym czuć się komfortowo. Model tych sneakersów jest zdecydowanie odważnym wyborem - ale nam bardzo się podoba!