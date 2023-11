Anna Lewandowska zapowiada akcję charytatywną na rzecz nieuleczalnie chorego kilkumiesięcznego chłopca. Dziecko ma szansę na odzyskanie zdrowia, ale musi się poddać najdroższej terapii genowej na świecie! Kwota, którą trzeba zebrać, jest astronomiczna.

Reklama

Trenerka od początku swojej kariery angażuje się w działalność charytatywną. Nie jest tajemnicą, że pomaganie jest bliskie jej sercu. Dzięki pomocy Anny i Roberta Lewandowskich odremontowano m.in. oddział rehabilitacji w Centrum Zdrowia Dziecka.

Czy tym razem również uda jej się pomóc? Zobaczcie szczegóły!

Zobacz także: Lewandowscy wspierają Centrum Zdrowia Dziecka: "Przy Robercie i Ani nasz pacjent zaczął chodzić"!

Akcja charytatywna Anny Lewandowskiej

Przedświąteczny czas szczególnie skłania do refleksji i wzbudza chęć niesienia pomocy innym. Dobrym pomysłem jest wykorzystanie swojej popularności w słusznej sprawie, dlatego Anna Lewandowska postanowiła zaapelować o pomoc dla 8-miesięcznego Patryka Radwańskiego. Na jej Instagramie pojawił się wzruszający wpis:

(...) Powoli zwalniamy tempo w oczekiwaniu na... Święta!???????? (...)Marzy mi się, aby pomaganie weszło nam wszystkim w krew. Często nie wymaga żadnego wysiłku. Zazwyczaj, aby wywołać uśmiech na czyjejś twarzy wystarczy dobre słowo lub miły gest. Życzę nam takich doświadczeń i to nie tylko „od święta”. Obok cierpienia nie da się przejść obojętnie, zwłaszcza dzieci.... PATRYCZEK (o którym będę teraz częściej wspominać), choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA1)... Ta choroba odbiera Patrysiowi siły, zabiera zdolność ruchu, jedzenia i oddychania...potrzeba dużej sumy na leczenie.

Więcej informacji przeczytasz na

➡️https://www.siepomaga.pl/patrys

➡️ @wyzwanie_patrysia - czytamy na jej profilu (pisownia oryginalna).

Zobacz także: Bardzo szczere wyznanie Anny Lewandowskiej o drugiej ciąży: „To na pewno nie był Plan by Ann!”

Patryk choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA1) i potrzebuje leku, który hamuje postęp choroby i przywraca utracone funkcje ruchowe. Jest to jedna z najdroższych terapii na świecie, a jej koszt to ponad 9 milionów złotych! Anna Lewandowska jednak nie traci nadziei i zachęca swoich odbiorców do chociażby najmniejszej pomocy. Sama zapowiada akcję charytatywną:

Przyłączmy się wszyscy do akcji. Razem możemy wszystko❤???? Wkrótce startuję z akcją charytatywną, do której już dziś Was zapraszam. Zaangażujemy się razem. Pomagajmy, bo dzięki temu ktoś może się uśmiechnąć - apeluje Anna Lewandowska.

Zaangażowanie Anny Lewandowskiej w pomoc potrzebującym jest godne podziwu. Trzymamy kciuki za tę zbiórkę!

Reklama

Anna i Robert od zawsze angażują się charytatywnie