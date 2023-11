1 z 5

Tego nikt się nie spodziewał! Anna Lewandowska mimo napiętego grafiku i licznych obowiązków, zjawiła się na balu Fundacji TVN Nie Jesteś Sam! Trenerka pojawiła się sama, bez Roberta, i zachwycała wyglądem. Na swoim profilu Anna Lewandowska wyjaśniła szczegóły swojej obecności na balu.

Dziś ważny dzień i głośno mówimy o dobroczynności, dzięki Fundacji TVN „Nie jesteś sam”. To bardzo ważne dla potrzebujacych, dlatego zawsze pomagam jak mogę, tak zostałam wychowana, za co jestem wdzięczna mojej Mamie. Każdy z nas może kiedyś potrzebować pomocy, dlatego zachęcam Was do pomagania! - napisała Anna Lewandowska na Instagramie.

Anna Lewandowska postawiła na białą sukienkę, która na pierwszy rzut oka wyglądała bardzo skromnie. Wystarczyło jednak, by trenerka odwróciła się plecami do fotoreporterów, a wtedy... Zresztą, przekonajcie się na własne oczy, że Anna Lewandowska wie, co znaczy zadać szyku! Zobaczcie galerię zdjęć.

