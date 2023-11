Anna Lewandowska, jak każda mama, chętnie chwali się umiejętnościami i talentami swojej córeczki. Mimo że Klara ma zaledwie 2 lata, to już chętnie ćwiczy z mamą na siłowni, biega, interesuje się książeczkami i gra w piłkę z tatą. Okazuje się jednak, że to nie są jedne talenty małej Klary. Do tego wszyscy ci, którzy podejrzewali, że dziewczynka pójdzie w ślady swoich sławnych rodziców, mogą się mylić! Klara ujawniła właśnie bowiem niezwykły talent. Tego nikt się nie spodziewał!

Klara Lewandowska robi zdjęcia swoim rodzicom

Anna Lewandowska pochwaliła się właśnie na Instagramie nowym zdjęciem z Robertem. Para w sportowych strojach stoi w parku lub w lesie, widać, że wybrała się na trening. Oczywiście nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że zdjęcie zrobiła... 2-letnia Klara! Nie da się ukryć, że nawet niejedna dorosła osoba nie potrafiłaby uchwycić takiego kadru! Na zdjęciu Klary Lewandowskiej wszystko wygląda tak jak trzeba: proporcje jej rodziców nie zostały zaburzone, 2-latka nie ucięła nóg czy głów, a nawet udało jej się uchwycić piękne promienie słoneczne.

Fani nie kryją swojego zachwytu, a Anna Lewandowska dumy!

A wy co sądzicie o zdjęciu zrobionym przez Klarę Lewandowską? Naszym zdaniem dziewczynka faktycznie ma talent!

