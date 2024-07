Anna Komorowska w roli Pierwszej Damy spisuje się raczej bez zarzutu, choć unika kontrowersyjnych wypowiedzi na sporne tematy, a jej działalność skupia się na wielu projektach charytatywnych. Ostatnio prezydentowe brała udział w świątecznym koncercie. Przypomnijmy: Gwiazdy na opłatku i kolędzie w Pałacu Prezydenckim

Żona prezydenta rzadko udziela się w mediach, a do tej pory zrealizowała tylko trzy sesje zdjęciowe dla kolorowych magazynów. Niedawno wzięła udział w zdjęciach dla "Zwierciadła", a przy sesji Anny Komorowskiej współpracował stylista gwiazd, Marcin Brylski. Marcin był gościem programu Gosi Boy "Small Talk", w którym zdradził kulisy współpracy z Pierwszą Damą.

Jaka jest ulubiona część garderoby Komorowskiej? Przeglądając jej zdjęcia z oficjalnych wystąpień, szczególnie tych o jesiennej porze, nie jest trudno zgadnąć.

Są jednak rzeczy, za którymi prezydentowa nie przepada - m.in. wysokie szpilki. Brylski wyjawia, że podczas sesji Pierwsza Dama ściągała je tak szybko, jak tylko gotowe było dane ujęcie.

Nie lubi wysokich szpilek. Ale to wiele kobiet, moja mama również nie lubi wysokich szpilek. (...) Do zdjęć użyliśmy o średniej wysokości, gdzieś około 9 cm klasycznych czarnych szpilek, ale na moment do zdjęć, a później nawet wolała prezydentowa nawet przejść fragment z miejsca na miejsce przy przebieraniu się do kolejnego zdjęcia bez obuwia.