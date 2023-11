1 z 5

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, który z jurorów Master Chefa wygląda najgorzej? Cóż, dzisiejsza impreza z okazji prezentacji jesiennej ramówki TVN powinna wyjaśnić sprawę. Zastanówmy się…

Więcej: Ślub Anny Starmach będzie DROŻSZY niż Agnieszki Radwańskiej? Tenisistka wydała aż 200 tysięcy!

Tak! Prawidłowa odpowiedź brzmi: Ania Starmach. Jesteście ciekawi, dlaczego? No to zaglądajcie do galerii!