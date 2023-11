1 z 6

Długi płaszcz i wzór kraty to bez wątpienia najmodniejszy wzór mijającego sezonu, doskonale wie o tym Anna Lewandowska, której zdjęcia śledzą miliony fanów na Instagramie. Trenerka pokazała niedawno zdjęcie w ulubionej, sportowej stylizacji. Ale uwaga, cena płaszcz i butów powala...

Gdzie kupisz płaszcz i buty Ani Lewandowskiej

Ania Lewandowska stawia przede wszystkim na wygodę - sportowe buty, dżinsowe spodnie i bluza z kapturem to look, w którym często możecie ją zobaczyć.

Płaszcz i sportowe buty to najgorętszy duet ostatniego roku. W wydaniu trenerki wygląda fenomenalnie, ale i drogo kosztuje. Czarno biały płaszcz wykończony frędzlami to luksusowa marka Off White, a jego cena to 7235 zł (aktualnie na przecenie 3906,90zł). Kolorowe sneakersy to najbardziej rozpoznawalny model domu mody Balenciaga. To wydatek rzędu 3000 zł. Trenerka posiada również model w kolorze białym.

