Angelina Jolie ukrywa szczupła sylwetkę?

Angelina Jolie stara się ukrywać swoją figurę pod obszernymi kreacjami? Gwiazda pojawiła się gali z okazji 21. Hollywood Film Awards w pięknej, srebrnej sukni projektu od ulubionej projektantki Kate Middleton, czyli Jenny Packham. Suknia była zjawiskowa, a Angelina Jolie olśniła wszystkich, odbierając nagrodę za swoją najnowszą produkcję "First They Killed My Father". Jednak uwagę zwróciła fason sukni gwiazdy. Angelina Jolie po raz kolejny zdecydowała się luźną, obszerną kreację, która ukrywała jej figurę pod kaskadą materiału. Aktorka wyglądała bez zarzutu, jednak dobór jej strojów może świadczyć o tym, że Jolie stara się maskować swoją sylwetkę. To już kolejny raz, kiedy gwiazda pojawia się publicznie w stroju, który skutecznie ukrywa, jak naprawdę prezentuje się figura Angeliny.

Na czerwonym dywanie gwiazda prezentowała się świetnie, jednak gdy paparazzi przyłapali ją w codziennym stroju, było nieco inaczej. Sukienka odsłaniająca nogi zdradziła, że Angelina Jolie jest bardzo szczupła... Zobacz zdjęcia na kolejnych stronach fotogalerii!

