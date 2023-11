2 z 5

Czy tweed noszony w total looku – w dodatku w postaci oversize'owego garnituru – może wyglądać dobrze na czerwonym (ok, żółtym) dywanie? Czy może wyglądać dobrze w ogóle? Agnieszka Szulim właśnie wywróciła parę modowych „reguł" do góry nogami. I dobrze – istnieją one po to aby je łamać.